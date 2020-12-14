France Football: Яшин лучший вратарь в истории футбола

Французский еженедельный журнал France Football, посвященный событиям мирового футбола, признал вратаря сборной СССР лучшим голкипером в истории мирового футбола.

«Жюри из 140 журналистов признало Льва Ячина лучшим вратарем всех времен!», – говорится в твиттере издания.

Лев Яшин выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Карьера футбольного вратаря Яшина продолжалась с 1953 по 1971 год.

Ранее Яшин признавался лучшим голкипером XX века Международной федерацией футбола. Он стал единственным футбольным вратарем, удостоенным награды «Золотой мяч».