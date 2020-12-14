Инвестиции со смыслом

- Евгения, вы занимаетесь продвижением социально ответственного инвестирования и ESG. Расскажите, что это такое и чем отличается от привычных нам инвестиционных стратегий?

Действительно, мы разделяем философию ESG и ответственного инвестирования. В нашем понимании, этот вопрос даже более широкий, мы продвигаем ответственное отношение к будущему, и это отношение должно распространяться не только на наш образ жизни или на наши взгляды, но и на то, как мы работаем с нашим инвестиционным портфелем. Вообще говоря, в этой области есть определенный вакуум, в силу широты и трактовки понятий мы выделяем несколько основных из них:

ESG инвестиции или устойчивые (Sustainable) инвестиции.

Социально ответственные инвестиции (SRI)

Импакт инвестиции (Impact Investments)

И если с ESG инвестициям все более-менее понятно, это достаточно стандартизированный подход, ориентированный на анализ компании в разрезе трех основных факторов – экологии, взаимодействия с обществом и сотрудниками, и корпоративным управлением, то с социально-ответственным и Импакт инвестициями все немного сложнее, потому что критерии менее однозначны. Тем не менее, все эти виды инвестиций объединяет одно – в отличие от классических инвестиций, в данном случае мы накладываем дополнительные ограничения на наш инвестиционный выбор. Причем данные ограничения касаются не только финансовых показателей, таких как, например, уровень закредитованности компании или размер дивидендов, но и открытость компаний по вопросам экологии, политики гендерного равенства или требований к использованию средств, привлекаемых через выпуски зеленых или социальных облигаций. Формы ответственного или ESG инвестирования могут быть совершенно разные и мы видим нашу важную роль в продвижении данного подхода, разъяснении почему это важно и почему применение данного подхода не значит отказываться от инвестиционной доходности.

- Вы запустили семейство индексов, каждый из которых уделяет внимание определённой проблеме. Расскажите подробнее.

В настоящий момент у нас представлено целых три собственных инвестиционных индекса. Все индексы объединены одной идеей – ответственного отношения к будущему. Мы верим и активно продвигаем философию ответственного инвестирования и называем это инвестициями со смыслом.

В сентябре 2019 мы запустили наш первый индексный продукт – SPB Women Impact EUROPE Index. В индекс вошли 30 европейских компаний, которые получили наивысший бал по нашей собственной скорринговой системе, анализирующий гендерный баланс в компании на различных уровнях корпоративной иерархии. Есть достаточно большое количество академических исследований, доказывающих связь между гендерным балансом и финансовыми показателями компаний, а следовательно, и с котировками акций. В целом, не смотря на простоту идеи, мы видим потрясающие показатели нашей стратегии на долгосрочном горизонте: с 01.01.10 по 01.12.20 стратегия SPB Women Impact EUROPE Index обогнала индекс европейских голубых фишек EuroSTOXX50, представленный в виде ETF от Blackrock SX5EEX Index на более чем 40% за период, что эквивалентно более чем 2% доходности ежегодно.

Наш второй индекс, ориентированный на достижения в области продовольствия и питания, т.е. так называемый ФудТех, был запущен в январе 2020 года, фактически прямо перед обвалами рынков. Этот год стал своего рода “боевым испытанием” данного индекса. Этот индекс отличается географическим разнообразием (27% Европа, 67% США и 7% Азия) и статической корзиной, которая включает себя 15 компаний, производящих органические продукты питания, альтернативный протеин и заменители животного белка, молочной продукции или крупнейшие дистрибьюторы, делающие ставку на этот сегмент. Компании входят в индекс с одинаковыми весами, индекс ребалансируется обратно к равным весам ежеквартально. Но самое важное отличие – в мире фактически отсутствуют аналоги данной стратегии. Далеко не все тематически идеи быстро реализуются через ETF, и этот продукт является нашей гордостью.

Если сравнивать доходность Solactive SPB Foodtech Index с глобальным широким рынком акций MSCI ACWI Index, то наш индекс проигрывает в ежегодной доходности: 8.56% против 9.68% (с 01.01.2010 по 01.12.2020), однако стоит отметить, что это достаточно новая тематическая идея для рынка, которая только набирает обороты, что может стать драйвером для более быстрого роста компаний в этой области в средней и долгосрочной перспективе.

Наша третья стратегия, запущенная летом 2020 года, – индекс круговой экономики (Solactive SPB Circular Economy Index). Этот индекс значительно отличается от остальных тем, что при отборе компаний мы ориентировались на две основные составляющие: инвестиционная привлекательность компаний с точки зрения нашей инвестиционной команды и на анализ бизнес-моделей компании с позиции соответствия принципам круговой экономики. В отличии от линейной экономики, с принципом “добыл – использовал – выкинул”, в круговой превалирует принцип повторного использования как ресурсов, так и возможных вторичных продуктов производства или переиспользование готовой продукции в том или ином виде.

Эти принципы и легли в основу нашего отбора компаний, что в определенном смысле сказалось на превалировании технологическим компаний в нашей выборке. Индекс круговой экономики обогнал американский индекс S&P500 (через ETF SPY Index) более чем на 20% по состоянию на 1.12.20. В более долгосрочной перспективе, за 8 лет (с 01.06.2012 по 01.12.2020) индекс обогнал американский широкий рынок более чем на 200%. Безусловно роль технологического сектора в этой динамике очень важна, но и правильность и устойчивость бизнес-модели сыграли немаловажную роль и, в нашем представлении, будет играть еще более важную роль в будущем, в новом мире, который мы можем ожидать после эпидемии COVID-19.

- В ваши индексы входят компании зарубежных стран, российские компании не представлены. С чем это связано? Какая сейчас ситуация на российском рынке?

На самом деле здесь нет какого-то особого умысла. Дело в том, что во первых наша идея лежит не только в продвижении принципов ответственного инвестирования, но и в предложении лучших инвестиционных решений. И тут важно отметить, что российский инвестор, точно так же как и американский или китайский, часто склонен попадать в поведенческую ловушку, называемую в инвестициях “Home Bias”. «Home bias» - это выраженное инвестиционное предпочтение инвестора по выбору компаний из его родной страны, т.е. компаний которые хорошо знакомы инвестору. Как результат, очень часто у инвесторов из России доля портфеля, вложенного в акции российских компаний, сильно выше оптимального уровня. Ориентация на глобальные компании помогает нам продвигать идею диверсификации и стратегического распределения активов.

Второй момент более практический. К сожалению, далеко не все наши компании в должной мере раскрывают те детали, которые необходимы для построения индексных стратегий.

- Есть ли отличия между российским подходом и западным?

В отличии от Европейского рынка запрос наших инвесторов на зеленые инвестиции только формируются. Как и любой новый рынок, он должен пройти через определённые этапы роста, становления и зрелости. И здесь очень важно понимать, что является основным драйвером рынка? В Европе, например, очень важным драйвером рынка выступали обычные инвесторы – физические лица. Ответственное отношение к будущему и понятная политика в отношении экологических вопросов была важным дифференцирующим фактором на рынке, который, к примеру, сказывался на выборе клиентами одного банка или провайдера финансовых услуг в сравнении с другим. Это стимулировало, в свою очередь, банки конкурировать за клиента, адаптируя свои стратегии и запуская на рынке зеленые продукты, в частности и инвестиционные продукты. Устойчивый тренд в Европе сформировался уже в 2012-2013 годах, то есть фактически 7-8 лет назад. В России мы только в начале этого пути и, безусловно, путь, пройденный кем то, осилить будет проще.

- Что нужно делать для привлечения внимания инвесторов к теме ESG и ответственных инвестиций в России?

На наш взгляд, привлечение внимания инвесторов к теме ESG и ответственных инвестиций сильно связанно с повышением финансовой грамотности в целом, с повышением осознанности в инвестировании. Весьма тяжело не иметь инвестиционного портфеля в принципе и вдруг начать создавать сбалансированный портфель, составленный по всем канонам стратегического распределения активов. Инвестиционные правила при создании ESG портфеля не меняются, по сравнению с обычным портфелем, это только дополнительные критерии или фильтры. Но даже среди опытных инвесторов, % инвестирующих в ответственные компании, или тех кто применяет принципы ответственного инвестирования в своих портфелях довольно низкий. По исследованиям банка UBS только 39% применяет эти принципы в своих портфелях.

- Поделитесь планами на будущее.

Мы планируем продолжать и наращивать нашу активность в данном направлении. Это касается и создания инвестиционных продуктов в этой области, и, вероятно, других решений за пределами инвестиций. Безусловно мы будем запускать новые индексные продукты, и не будем исключать вероятность включения российских компаний, мы открыты к диалогу. Нам кажется, что в этой сфере еще очень много пространства для новых идей и решений, к примеру, нам кажется интересным привлечь к созданию инвестиционных продуктов академических специалистов – представителей исследовательских центров или образовательных учреждений, чтобы соблюсти баланс между теорией и практикой. Конечно, мы не будет забывать и про уже запущенные продукты, мы будет всячески продвигать нашу философию и идеи ответственного инвестирования.