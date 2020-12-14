Курс доллара: ситуация для рубля может резко измениться

Рубль уверенно завершил прошлую неделю, солидно укрепившись в обеих парах. В пятницу, 11 декабря к закрытию основной сессии Московской биржи курс доллара составил 73,06 руб., а курс евро – 88,80 руб.

Таким образом, за пять рабочих дней российская валюта подорожала в паре с американской на 83 коп., а в паре с европейской – на 92 коп. При этом за шесть последних недель фактически непрерывного снижения доллар просел к нашей валюте на 6,40 руб.

По мнению экспертов, стабильно сильные позиции рубля связаны с тем, что глобальные игроки проявляют устойчивый интерес к риску, продолжая ожидать восстановления мировой экономики на фоне появления вакцин от коронавируса.

Несмотря на это, не все верят в дальнейшие перспективы рубля. В частности, Олег Богданов из QBF подчеркнул, что если оценивать рубль с фундаментальной точки зрения, то для него складывается не всё так благоприятно, как это видится на поверхности.

«Дело в том, что инфляция в России растёт и уже превысила ключевую ставку ЦБ. Кроме того, наша страна впервые получила дефицит по счёту текущих операций. Всё это означает, что любой негатив на глобальных финансовых площадках может резко поменять курсовую динамику, развернув рубль в обеих парах», – пояснил Богданов.

В этой связи, по его мнению, на этой неделе наша валюта станет терять свои позиции, вернувшись к 75,00 руб. за доллар.

«Против рубля сыграют не только уже указанные факторы, но и возможные решения американского центробанка, заседание которого состоится 16 декабря», – сказал эксперт.

Осторожный прогноз также сделал Андрей Кочетков из МТС-Банка. Он тоже считает, что одним из главных событий начавшейся недели, которое во много определит позиции рубля, станет заседание Федрезерва.

«Новости из-за океана уже не в первый раз становятся драйвером для движения нацвалюты. Причём это движение может быть, как вверх, так и вниз. Вот и на этой неделе рубль ждёт важное событие – заседание ФРС. Учитывая очень непростую ситуацию с коронавирусом в США, мы ожидаем от Федрезерва мягкости и дальнейших намеков на всяческую поддержку», – подчеркнул Кочетков.

Также он напомнил о том, что вскоре пройдёт заседание и российского регулятора, где картина, по его мнению, менее однозначная. Как отметил эксперт, с одной стороны, Банк России активно даёт понять, что существует некое пространство для снижения ключевой ставки. С другой же стороны, продолжается рост инфляции и инфляционных ожиданий. А при таких обстоятельствах быстро снижать ставку нецелесообразно.

«В этой связи мы видим пару доллар-рубль в ближайшие 3-5 дней в коридоре 72,00-74,00. Впрочем, не исключены и неожиданные колебания курсовой динамики с выходом из границ этого диапазона», – полагает Кочетков.

Сложную неделю пророчит рублю и Александр Купцикевич из FxPro, по мнению которого российская валюта может уйти выше 74,10. При этом он уверен, что доллар сильно перепродан к рублю. Поэтому есть все предпосылки к тому, что уже сегодня-завтра может произойти технический отскок, который растянется до конца недели.

«В итоге к пятнице пара доллар-рубль может уйти выше 74,10, а пара евро-рубль – за отметку 90,00. При базовом сценарии в конце года мы ждём доллар по 73,00 за доллар», – прогнозирует эксперт.

Более оптимистично смотрят на перспективы рубля в банке «Санкт-Петербург», аналитики которого уверены, что наша валюта сможет укрепиться до 72,00. Правда, по их мнению, произойдёт это в первом квартале 2021 года, но лишь при усилении фундаментальных факторов.

«Речь идёт о сезонном увеличении счёта текущих операций. Кроме того, рубль поддержит интерес глобальных игрок к рисковым активом на фоне начала массовой вакцинации от коронавируса», – заявили в банке «Санкт-Петербург».

Максим Тимошенко из банка «Русский стандарт» считает, что волатильность рубля на этой неделе может вырасти из-за замедления роста мировых рынков, так как глобальных игроков смущает прогресс в переговорах Демократической и Республиканской партий о принятии пакета помощи американской экономики.

«Ещё одним фактором, влияющим на валютные площадки, является возможный развод без торговой сделки Великобритании и Евросоюза», – отметил он, не сделав при этом каких-либо прогнозов по курсу валют.