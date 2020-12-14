Mail.ru Group и Сбербанк запускают сервис бесплатных такси для врачей

Mail.ru Group и «Сбер» объявили о запуске на базе «Ситимобила» единой службы бесплатного такси для медицинских работников, говорится в сообщении Mail.ru Group. Служба будет доступна для врачей 12 городов РФ, на эти цели выделяется 145 млн руб. и подключается 800 автомобилей партнеров.

«Они будут бесплатно, быстро и с соблюдением необходимых мер безопасности довозить врачей на прием, в том числе к пациентам с коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении», - рассказали в компании о целях и задачах сервиса.

Уточняется, что 145 млн руб. пойдут на оплату поездок водителям, выплаты в случае болезни, а также индивидуальные средства защиты. Все автомобили будут снабжены специальной перегородкой между пассажиром и водителем. Все машины будут регулярно дезинфицироваться, а также автомобили, которые перевозят врачей, не будут выезжать на другие вызовы.

Все желающие партнеры «Ситимобила» смогут участвовать в проекте на добровольной основе. Служба будет доступна для врачей в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Казани, Ростове-на-Дону, Ярославле, Саратове, Ульяновске, Челябинске, Красноярске и Волгограде. Сервис предположительно будет действовать с 21 декабря до 31 января 2021 года.