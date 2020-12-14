Металлургический сегмент En+ Group получил высшую оценку в международном рейтинге CDP

Металлургический сегмент En+ Group, представленный компанией РУСАЛ, стал первым производителем алюминия в мире, которому была присвоена оценка категории «А» в международном рейтинге Carbon Disclosure Project (CDP).

РУСАЛ получил оценку «А-» в рейтинге по работе с климатическими рисками по всей цепочке поставок. В настоящее время для производства алюминия компания использует 98% энергии, производимой на гидроэлектростанциях En+ Group. С 2014 года прямые выбросы парниковых газов от заводов компании сократились на 11%.

Среднее количество выбросов на заводах металлургического сегмента En+, произведенных в процессе электролиза, составляют 2,6 тонн СО2 на тонну алюминия. При производстве алюминия в Китае этот показатель составляет 16,2; а среднее значение по миру - 12,6.

Всего за 20 лет существования компании в экологические проекты инвестировали более 1,75 млрд долларов, при этом приоритеты инвестиций в проекты в области устойчивого развития были определены еще основателем энерго-металлургического холдинга Олегом Дерипаской.

Компания также планирует инвестиции в размере 715 млн долларов для внедрения таких инноваций, как технология применения инертных анодов. Эта технология способна коренным образом изменить алюминиевую отрасль: в ходе ее применения вместо парниковых газов выделяется кислород.

«Будущее En+ Group зависит от эффективного взаимодействия с окружающей средой. Наши амбиции в области экологических преобразований вполне оправданы: переход мировой экономики на низкоуглеродную траекторию во многом зависит от преобразований именно в алюминиевой отрасли. Для борьбы с климатическим кризисом необходимо действовать сообща, именно поэтому мы активно сотрудничаем с нашими коллегами по отрасли, клиентами и инвесторами. Мы стремимся повышать эффективность нашего производства, внедрять передовые технологии, а также показывать пример «зеленого» производства всему мировому сообществу», - сказал исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Баркер,

Цель проведения рейтинга CDP - повышение степени корпоративной прозрачности, а также стимулирование экологических инициатив. В 2020 году в рейтинге CDP по различным экологическим показателям были задействованы более чем 9 600 компаний, что на 14% превышает количество участников в прошлом году.