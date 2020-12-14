Microsoft принудительно обновит старые версии ОС Windows

Копания Microsoft обновит старые версии ОС Windows, даже если пользователи будут категорически против этого.

Как пишет издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании, Microsoft запускает принудительное обновление операционных систем пользователей до версий Windows 10 1909 и 2004.

До этого компания прекратила поддержку версий 1903, Windows 10 Home и 10 Pro. При этом отмечается, что цикл обновлений не должен вызвать беспокойства у пользователей, так как Microsoft предупреждала их об этом ещё несколько месяцев назад.

Как пояснили представители корпорации, ОС будут обновлены вопреки желанию некоторых владельцев лицензионных копий. Кроме того, уточняется, что пользователи Windows 10 1903 будут переведены на версию 1909, версии 1909 – на 2004. Известно, что обновление завершится до конца 2020 года.

Во избежание появления неполадок и сбоев, владельцам компьютеров рекомендуется самостоятельно обновиться до актуальных версий ОС. Для этого нужно зайти в «Центр обновлений Windows» на устройстве и запросить актуальный апдейт.

Наша справка

Microsoft Corporation – одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники, в том числе для персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов. Microsoft является разработчиком наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы – семейства операционных систем Windows.

Подразделения компании также производят семейство игровых консолей Xbox, а также аксессуары для персональных компьютеров (клавиатуры, мыши). C 2012 года производит собственный планшетный компьютер — Surface. Продукция Microsoft продаётся более чем в 80 странах мира, программы переведены более чем на 45 языков.

Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира корпорации находится в Редмонде, (штат Вашингтон, США). Согласно версии журнала Forbes, по итогам 2018 года Microsoft Corporation заняла второе место в списке 500 лучших работодателей мира.