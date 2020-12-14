Мишустин сообщил, кто будет отвечать за ситуацию с ценами на продукты

Глава Кабмина Михаил Мишустин в ходе сегодняшнего совещания с вице-премьерами рассказал, кто будет отвечать за ситуацию с ценами на продукты.

По его словам, каждый из профильных министров несет персональную ответственность за сложившуюся ситуацию. При этом он подчеркнул, что задача каждого члена правительства не доводить ситуацию до этого, а постоянно контролировать и принимать эти меры своевременно, передаёт агентство «Прайм».

«Мною подписано распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которую возглавит Андрей Белоусов. Она будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменения потребительских цен на все группы социально-значимых товаров РФ», – отметил Мишустин.

Премьер также рассказал, что все министры и руководители служб, которые вошли в рабочую группу, должны постоянно отслеживать цены на продукты питания на внутреннем рынке.

«Напомню, что каждый из вас несет за это персональную ответственность, а меры по стабилизации цен на продукты должны быть не ситуативными, а системными, и отслеживать ситуацию нужно на каждом этапе – от производств до торговых сетей», – сказал глава Кабмина.

Он при этом поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социальные продукты в 10%.

«Очень важно, то, что вы предложили, снизить эту планку до 10%, то есть, когда уже 10% по необоснованному росту цен происходит, это показатель того, что ведомству необходимо оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры», – резюмировал Мишустин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подверг резкой критике правительство, выразив при этом недоумение, куда смотрят министры, когда доходы граждан РФ снижаются, безработица растёт, а цены на продукты повышаются.

Это заявление президент сделал на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось 9 декабря, а запись была показана в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Российский лидер отреагировал на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова о мониторинге цен, подчеркнув, что, то что сейчас происходи с ценообразованием – «не шуточки».

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов... Реально располагаемые доходы населения упали на 3-4,3%, а цены на сахар выросли более чем на 71%. Люди себя вынуждены ограничивать во всём, так как у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Напомним, 9 декабря глава государства провёл в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. В своём выступлении он решил «поговорить о, безусловно, о крайне важных вопросах для любой российской семьи – а это занятость, доходы, цены на товары, прежде всего базовые товары».

В этом контексте Владимир Путин обратил внимание Кабмина на проблему роста цен на продукты питания. Глава государства признал, что доходы россиян снизились, рынок труда испытывает нагрузку, выросла безработица. Но, по его словам, важнее другая проблема: что делать с другими показателями, в частности с ростом цен, прежде всего на базовые продукты питания?

Подробно об этом читайте в нашем материале «Путин взъелся на цены».

