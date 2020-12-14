Московские власти сделали большой вклад в поддержку экономику города в пандемию - исследование «Номура»

Базовые принципы антикризисной экономической политики в России и Японии довольно похожи. К такому выводу пришли эксперты крупнейшего исследовательского холдинга Японии «Номура».

В столицах обеих стран основные меры направлены на снижение текущих расходов предпринимателей, получение льготных кредитов и отсрочек по уплате налогов, платежей и сборов. Причем адресованы они были, в основном, малому и среднему предпринимательству как наиболее уязвимому сегменту бизнеса.

Изначально Япония была лучше подготовлена к угрозам пандемии благодаря устоявшейся практике ношения медицинских масок в демисезонные периоды с повышенным риском распространения инфекций и вирусов. России и Москве как ключевому мегаполису было сложнее. На ввод новых эпидемиологических правил было гораздо меньше времени, но Москва показала пример всем регионам, как оперативно можно ввести антикризисные меры, чтобы стабилизировать ситуацию», - сказал глава Московского филиала АО «Исследовательский Институт Номура» Андрей Родионов.

Японские эксперты подчеркнули, что поддержка МСП имеет стратегическое значение. Москва, по их мнению, предложила полный и вариативный набор поддержки экономики и бизнеса. В Японии основная часть мер концентрировалась на выделении беспроцентных кредитов для поддержания текущей деятельности предпринимателей.

Правительство Москвы не ограничилось исполнением базовых федеральных мер поддержки. Власти сделали ставку на работу с основными активами – арендой. Отменили арендную плату на период приостановления деятельности, а для объектов частной недвижимости компенсировали налоги для тех арендодателей, которые снижали арендную ставку на 50%.

«Основным инструментом поддержки экономики стали четыре пакета антикризисных мер на общую сумму около 90 млрд рублей, которые были разработаны на основании предложений бизнеса. В их числе налоговые отсрочки, освобождение от арендных платежей, субсидии и гранты, льготное кредитование, которые продолжают действовать до конца этого года. Мы внимательно следим за эпидемиологической ситуацией и при необходимости рассматриваем возможность введения дополнительных мер поддержки для бизнеса», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.