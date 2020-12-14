Мурашко озвучил главное условие для прекращения пандемии коронавируса

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал главное условие для прекращения пандемии коронавируса.

По его словам, пандемия может завершиться только после массовой вакцинации от COVID-19. При чём министр пояснил, что вакцины необходимо делать во всём мире, передаёт РИА Новости.

«Всем уже очевидно, что прекращение пандемии возможно лишь после массовой вакцинации населения всей планеты. Поэтому должен быть обеспечен равный доступ жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Именно это должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций», – резюмировал Мурашко.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу COVID-19. При этом он подчеркнул, что полностью распространение инфекции остановится лишь тогда, как антитела будут у 70% населения.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлено 27 328 новых заболевших коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Москве – 5 874 случаев коронавируса, 75 человек скончались, 4 932 были выписаны по выздоровлению.

На втором месте Санкт-Петербург (+3 771). На третьем – Подмосковье (+1 484). В пятерке также Нижегородская область (+493) и Архангельская область (+403). В десятку входят Свердловская область (+397), Ростовская область (+384), Воронежская область (+381), Карелия (+369) и Крым (+349).

