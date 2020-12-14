На интенсиве «Рабочий SMM» детально разобрали стратегии продвижения через популярные соцсети для B2B и B2C сегментов

11 декабря на платформе Synergy.Online состоялся интенсив «Рабочий SMM», на котором эксперты-практики затронули такие важные темы, как «Яндекс.Дзен для B2B и B2С: создаем стратегию, действуем»; «TikTok для бизнеса и экспертов: проверенные алгоритмы, секреты продвижения, чек-лист для старта и перспективные жанры»; «Новый уровень в Instagram: автоматизация, геймификация, масштабирование и оптимизация рекламных кампаний»; «Таргетированная реклама для e-commerce: изучаем рабочие инструменты для продажи своего продукта; «Продукт класса люкс: выстраиваем систему продаж через мессенджеры», а также «Работа с блогерами: разбираемся в плюсах и минусах influence-маркетинга». Мероприятие для участников прошло в режиме онлайн. Организатором мероприятия выступил Университет «Синергия».

Спикерами интенсива стали: интернет-эксперт, первый в России специалист в области управления репутацией в сети Интернет, создатель «Сидорин Лаб», «Reputation Lab» Дмитрий Сидорин, создатель крупнейшего инфопродукта по обучению в России и СНГ «Инста-эксперт» Марина Литвинова, CEO NÉRPA agency, TikTok-продюсер, автор книги о TikTok Ренат Янбеков, блогер с аудиторией 3,5 млн и один из главных трендсеттеров Анна Протасова, продюсер блогеров, дипломированный маркетолог с опытом более 10 лет Ирина Павлова, заместитель генерального директора «1С-Битрикс» Сергей Кулешов и многие другие.

«В наше время кузницей денег перестал быть сайт. Жизнь в социальных сетях сейчас нужно перестраивать, без привязки к нему, он лишний, мучает аудиторию и будет снижать конверсию. Продажи должны быть выстроены таким образом, что все происходит внутри самой социальной сети», – рассказал интернет-эксперт, первый в России специалист в области управления репутацией в сети Интернет, создатель «Сидорин Лаб», «Reputation Lab» Дмитрий Сидорин.

Анна Протасова, блогер с аудиторией 3,5 млн и один из главных трендсеттеров поделилась практическими советами, какие есть табу в блогинге.

«Нельзя изменять позиционирование и тем более запускать продукты в новой нише, вкладываться в гивы, выжигать аудиторию продажами, увеличивать вложения в продвижение», – сказала она.

Интенсив «Рабочий SMM» – это площадка, которая позволяет SMM-специалистам, владельцам бизнеса, начинающим блогерам и публичным личностям получить актуальную информацию и инструменты продвижения через таргетинг от ведущих российских практиков. Благодаря выступлению спикеров участники мероприятия могут в короткие сроки улучшить стратегию и достичь максимальных результатов в позиционировании своего бренда.