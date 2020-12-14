Названы самые популярные направления для деловых поездок у россиян

Санкт-Петербург, Москва и Сочи стали самыми популярными направлениями для бизнес-поездок у россиян, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из 228 населенных пунктов России в возрасте от 18 лет, чья работа связана с командировками. Опрос проводился с 10 ноября по 4 декабря.

Самым популярным городом для командировок стал Санкт-Петербург, в который хотели бы отправиться с деловым визитом 16% респондентов. О деловых поездках в Москву мечтает каждый девятый (11%). На третьем месте Сочи, куда хотели бы совершить поездку 5% опрошенных.

«По 4% опрошенных хотели бы нанести деловой визит во Владивосток, Казань и Калининград. В Краснодар мечтают поехать в командировку 3%, в Екатеринбург и Новосибирск — по 2%», - говорится в исследовании.

Каждый девятый респондент не считает важным, куда его направляют в командировку. При этом москвичи чаще всего хотели бы отправиться с деловым визитом в Санкт-Петербург, а жители северной столицы в Москву. К наиболее предпочтительным направления в плане деловых поездок у сотрудников этих двух столиц входят также Владивосток и Сочи.