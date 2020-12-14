Эксперт прогнозирует цену на нефть в 2021 году по $40–60 за баррель

Мировые цены на нефть в 2021 году будут торговаться в диапазоне $40–60 за баррель, рассказал директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен в интервью агентству «РИА Новости». В конце 2019 года Saxo Bank прогнозировал заключение нового договора между Россией и странами ОПЕК по сокращению добычи нефти, а также рост марки Brent до отметки $90.

«Но это же был "шокирующий прогноз", а не прогноз Saxo Bank Group. В 2021 году мы ожидаем диапазон $40–60 с возможностью повышения, но только в случае, если прогноз роста мировой экономики превысит ожидания большинства экономистов», - рассказал автор прогнозов Якобсен.

Ранее Saxo Bank уже выпустил десять «шокирующих предсказаний» на 2021 год, в которых банк описывал «серию маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной ударной волной». Среди прогнозов - рекордный рост в мире корпоративных дефолтов, опустение мегаполисов из-за введения безусловного базового дохода, а также победа блокчейна над фейковыми новостями.