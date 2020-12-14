Прогноз погоды: синоптики предупредили о необычной погоде на этой неделе

Первый месяц календарной зимы приближается к своему экватору. Стартовав с резкого похолодания, которое накрыло большинство российских регионов, декабрь в ближайшие дни развернётся в сторону потепления.

Как предупредили синоптики, до конца этой рабочей недели на Русской равнине погода будет очень необычная. Небо затянут плотные облака, солнца не будет, зато температурный фон вновь станет выше нормы. При этом ожидается пасмурная климатическая обстановка и снегопады.

Погода в Приволжском федеральном округе

Например, в Приволжском федеральном округе, где пока ещё минус 15, уже начиная со среды столбики термометров ползут вверх.

Так, в Казани, в среду, четверг и пятницу градусники будут показывать минус 4-5, причём как днём, так и ночью. Ещё теплее станет в Саратове. Здесь, по прогнозу метеорологов, к пятнице воздух прогреется до нуля градусов.

Под власть более холодных воздушных масс попадёт Самара: самыми комфортными днями этой недели здесь будут среда, 16 декабря и пятница, 18 декабря, когда дневная температура воздуха составит минус 5. При этом во всём Поволжье со вторника по пятницу будет очень пасмурно, ежедневно станут выпадать осадки.

Однако к выходным климатическая обстановка почти во всех регионах округа неожиданно вернётся к показателям начала этой недели, а где-то даже превысит минус 20. Так что расслабляться и прятать далеко тёплую одежду всё-таки не стоит.

Погода в Петербурге. Прогноз на неделю

Необычная погода, по прогнозу синоптиков, ждёт в ближайшие дни также жителей Петербурга. В городе на Неве будет пасмурно, хмуро, ожидается мокрый снег, а температура уже среду поднимется до плюс 1. К выходным же в Северной столице воздух и вовсе прогреется до плюс 2.

При этом ни сильно ветра, ни обильных снегопадов всё-таки не ожидается. В целом погода для СПб, который давно снискал себе славу города климатических катаклизмов, погода для второй половины декабря будет весьма необычной.

Прогноз погоды на неделю в Москве

Очень необычную погоду обещают синоптики на этой неделе и москвичам. По их прогнозам, солнце, которое ярко светило все последние дни, уйдёт, а вместе с ним отступят и морозы. Им на смену придёт пасмурная, но тёплая погода.

При этом климатическую обстановку будут формировать циклоны, которые принесут в столичный регион влажный тёплый воздух воздуха с осадками в виде снега, мокрого снега, а местами дождя.

В вторник, 15 декабря будет облачно, временами станет идти снег. В светлое время суток градусники покажут минус 1-3, по области до минус 6. В среду осадки временно прекратятся, зато поднимется атмосферное давление и по-прежнему будет очень облачно.

Днём в четверг погоду продолжит определять циклон. Погода сохранится облачная, будет идти снег. После полуночи температурный фон станет находиться на уровне минус 3-5, дневной – минус 1-3. В ночь на пятницу атмосферное давление резко пойдёт вверх, станет немного прохладнее (минус 6-7).

В выходные в столице снова похолодает. Так, в субботу, по прогнозу синоптиков, столбики термометров уже днём вновь станут опускаться до минус 5-7, в воскресенье – до минус 4-6, будет облачно, но без осадков.