ROCK FM 95.2 запускает новогодний маарафон подарков

что он подходит к своему завершению. И хорошо, что мы провели его вместе. Хоть и по разные стороны приемника. Мы вместе сидели взаперти, болели коронавирусом (кто-то и продолжает), месяцами не видели самых родных людей, тревожились за завтрашний день, теряли любимых музыкантов и просто близких людей. Так немного радости выпало нам за эти месяцы. Вся надежда на праздники. И мы решили порадовать наших слушателей».



Справка: радиостанция ROCK FM уже 13 лет круглосуточно вещает в fm-диапазоне и онлайн. Плейлист радиостанции составляет классика мировой рок-музыки с 50-х годов и до наших дней с упором на эпоху 60-х¬-70-х. Все это сопровождается развлекательными и познавательными программами, конкурсами и интервью звезд мировой рок-музыки.

Подробная информация на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.

Справка: радиостанция ROCK FM уже много лет круглосуточно вещает в fm-диапазоне, радуя всех, кто не признаёт ограничений – и в жизни, и в музыкальных жанрах. Лучшие хиты 70-80-х годов, песни мировых легенд рок-музыки Queen, AC/DC, DeepPurple, U2, The Rolling Stones и лучшие современные треки в стиле «рок» формируют уникальный музыкальный облик радиостанции.

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Пресс-служба ROCK FM, ЗАО «Мультимедиа Холдинг».