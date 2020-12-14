ROCK FM 95.2 запускает новогодний маарафон подарков
С 14 декабря и до 27 декабря на тех, кто слушает утреннее шоу DRIVE TIME на ROCK FM 95.2 и принимает участие в конкурсах радиостанции, обрушится целая лавина крутых подарков! Среди них — рarty-системы Monster, коллекционные колонки, музыкальные центры, виниловые вертушки, грили, телевизор и многое другое. При этом участие в розыгрыше, как всегда — бесплатное, все что нужно — это дозвониться в эфир ведущему программы Бендеру и правильно ответить на вопросы.
что он подходит к своему завершению. И хорошо, что мы провели его вместе. Хоть и по разные стороны приемника. Мы вместе сидели взаперти, болели коронавирусом (кто-то и продолжает), месяцами не видели самых родных людей, тревожились за завтрашний день, теряли любимых музыкантов и просто близких людей. Так немного радости выпало нам за эти месяцы. Вся надежда на праздники. И мы решили порадовать наших слушателей».
Справка: радиостанция ROCK FM уже 13 лет круглосуточно вещает в fm-диапазоне и онлайн. Плейлист радиостанции составляет классика мировой рок-музыки с 50-х годов и до наших дней с упором на эпоху 60-х¬-70-х. Все это сопровождается развлекательными и познавательными программами, конкурсами и интервью звезд мировой рок-музыки.
Подробная информация на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.
Справка: радиостанция ROCK FM уже много лет круглосуточно вещает в fm-диапазоне, радуя всех, кто не признаёт ограничений – и в жизни, и в музыкальных жанрах. Лучшие хиты 70-80-х годов, песни мировых легенд рок-музыки Queen, AC/DC, DeepPurple, U2, The Rolling Stones и лучшие современные треки в стиле «рок» формируют уникальный музыкальный облик радиостанции.
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Пресс-служба ROCK FM, ЗАО «Мультимедиа Холдинг».