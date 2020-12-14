Рубль торгуется в узком диапазоне в понедельник

Неделя открылась символическим ослаблением курса доллара к рублю. Российская валюта начав торги с отметок 72,99 рубля за доллар и 88,67 рубля за евро, к 17:00 по Москве добралась до отметок 72,97 рубля за доллар и 88,73 рубля за евро.

При этом незначительный рост рубля против американской валюты, совпал с ее снижением на рынке форекс. Индекс DXY с 90,98 пункта, откатился до 90,44 (заметно больше, чем укрепился рубль).

Как отмечает аналитик БКС Михаил Зельцер, старт торговой недели на мировых рынках рискового капитала начался с умеренного позитива в рамках глобального восходящего тренда.

«Коррекционные настроения на фоне перекупленности активов могут оказывать сдержанное влияние, а предновогоднее ралли продолжает ход. Опережающую динамику закономерно демонстрируют развивающиеся рынки, движимые масштабным притоком ликвидности. Котировки нефти не отступают от 50 долларов за баррель марки Brent. Поддержку игрокам товарного рынка на повышение оказывает расширение программы массовой вакцинации, а также слабость американской валюты на фоне мягкого монетарного цикла»,- оценил эксперт начальную ситуацию на рынке.

На фоне этого можно ожидать, что рубль будет краткосрочно двигаться в коридоре 73,0-74,0 в паре с долларом и 88,5-89,5 в паре с евро.