Скажи мне, что ты водишь, и я скажу, кому ты веришь

Культурологические предпочтения владельцев отечественных автомобилей в корне отличаются от вкусов обладателей иномарок а покупатели торговой сети «Перекресток» чаще других телеканалов смотрят «Первый», СТС и Россию-1.

Такие далеко не очевидные на первый взгляд корреляции обнаружили социологи исследовательского холдинга «Ромир» в своих новых опросах.

По данным этих опросов, за рулем иномарок сидят преимущественно люди, доверяющие Алле Пугачевой, Ольге Бузовой, а также (из непоющих селебритиз) Ксении Бородиной, Ксении Собчак и Евгению Комаровскому (все трое — в ипостаси телеведущих, а не в других своих профессиональных качествах).

Владельцы же автомобилей российского производства («Ромир» не уточняет, отнесены ли в эту категорию только автомобили ВАЗ или это все авто, собранные на территории РФ) в первую пятерку своих предпочтений отнесли телеведущего Владимира Соловьева, актера Константина Хабенского, шоумена Павла Волю, певца Филиппа Киркорова и опять же Евгения Комаровского. («Телевизионный врач», таким образом, стал единственным общим кумиром у обеих групп опрошенных).

Всего «Ромир» опросил 2400 респондентов старше 14 лет. Никаких подсказок в виде перечня готовых имен социологи не давали, говорят в холдинге.

Тематика подобных социологических работ непосвященного человека может ставить в тупик примерно как попытка ответить на вопрос, что больше — один час или один килограмм. Чем руководствуются социологи, тратя время (и деньги) на такие исследования? И главное, в чем их прагматический смысл? Кому и для чего может понадобиться знание, что велосипедисты читают Кастанеду чаще, чем сноубордисты, а покупатели шоколадных батончиков чаще пользуются Сбербанком-онлайн, чем любители чипсов? (Последнее не шутка. «Ромир» в самом деле провел в ноябре исследование— о влиянии любви к сникерсам и газировке на онлайн-банкинг и предпочтения в области кино).

В одну телегу впрячь возможно

Взаимосвязь между маркой автомобиля и эстетическими вкусами его владельца (равно как и связи между телевизионными предпочтениями покупателей супермаркетов и т.д.) действительно не лежит на поверхности. Но это не значит, что ее не существует. Социологи «впрягают в одну телегу коня и трепетную лань» с совершенно прагматическими целями, убеждает директор по работе с ключевыми клиентами холдинга «Ромир» Людмила Фукова.

«Мы вовсе не пробуем соединять несоединимое. Это может так выглядеть потому, что мы первоначально измеряем рейтинги по всей аудитории, и только затем вычленяем из нее отдельные группы — это те самые автомобилисты, покупатели, клиенты банков и прочие, на которые вы обратили внимание. Мы сканируем именно эти конкретные группы, иногда по заказам наших клиентов, иногда по собственной инициативе. Читатель просто не видит «кухню» приготовления таких отчетов», - объяснила она «Эксперту Online”, почему готовые обзоры могут ввести непосвященных в ступор.

Знать поименно инфлюэнсеров автовладельцев представляет совсем не праздный интерес для, к примеру, автосалонов. Если среднестатистический потенциальный покупатель «Майбаха» обожает Пугачеву, но равнодушен к Киркорову, это по сути прямая рекомендация дилерам - «подъехать» к Алле Борисовне с предложениями так или иначе прорекламировать именно эту модель. А продавцы «Lada XRay” с той же целью обратятся к Константину Хабенскому. Это, конечно, очень грубое приближение, но идея именно такая и работает она в любых сферах, от кинопроката до банковских услуг, подчеркивает представитель «Ромир».

Подобные исследования имеют давнюю традицию у социологов, они являются частью более широкой категории «исследований стиля жизни», подтверждает «Эксперту Online” завкафедрой общей социологии НИУ ВШЭ Никита Покровский.

«Поиск взаимосвязей между, казалось бы, никак не связанными между собой социальными и экономическими индикаторами — занятие не такое уж бессмысленное, как это видится на первый взгляд. Потому что такая корреляция в самом деле существует», - соглашается он с коллегой из «Ромира».

Неочевидной взаимосвязь между тем, кому доверяет тот или иной обладатель того или иного автомобиля выглядит по той причине, что между крайними индикаторами — маркой авто и предпочтениями его владельца — присутствует еще ряд других индикаторов, которых социологи «Ромир» просто не публикуют, дабы не усложнять картину (та самая «кухня», о которой упоминает Фукова).

Этих промежуточных индикаторов можно набрать сколько-угодно много, и чем их больше, чем точнее будет итоговый вывод («Но за отработку каждого индикатора надо платить дополнительные деньги, так что это еще и вопрос финансирования того или иного исследования», уточняет Покровский).

«Мы просто из жизненных наблюдений, безо всяких фокус-групп знаем, что за рулем «Майбаха» может сидеть как знаменитый деятель культуры, так и криминальный авторитет. Соответственно, и инфлюэнсеры у них будут различные. Точно так же верно, что владельцем бюджетного автомобиля может быть и торговец с провинциального рынка, и преподаватель столичного вуза — с абсолютно несхожими кругозором, уровнем культуры, политическими взглядами. В исследовании «Ромира» в том виде, как оно опубликовано в открытом доступе, не указан массив индикаторов, который позволил социологам сделать именно такие, а не другие выводы. Отсюда и странное ощущение, что авторы исследования всё смешали в одну кучу», - говорит эксперт.

Падали две звезды

«Странным» ему кажется, в частности, наблюдение, что две группы респондентов оказались разделенными отношением к Алле Пугачевой и Филиппу Киркорову. Потому что данные «инфлюэнсеры» с культурологической точки зрения располагаются в одной и той же нише эстрады, рассчитанной на самые непритязательные вкусы — как этот жанр часто называют, «попсы».

«Это, пожалуй, самая парадоксальная находка данного исследования, потому что эти исполнители друг от друга отличаются не настолько принципиально, чтобы вызывать четко отличимые предпочтения у какой-то из социальных групп. Более того, эти двое в общественном сознании представляют собой творческий и личный тандем и воспринимаются как что-то целое», - удивляется социолог.

По его мнению, это частный пример того, как использование в качестве культурологических индикаторов исключительно фактора владения каким-то автомобилем — а шире, любого материального фактора — приводит к чрезмерному упрощению социологического исследования и неоднозначности его выводов.

В случае со звездами эстрады и кино демографический фактор оказывает более существенное влияние на предпочтения респондентов, чем фактор материальный. Для молодежи, независимо от финансового статуса, Пугачева и Киркоров — это кумиры их родителей, если не бабушек с дедушками. Обладатель что «Лады», что «Майбаха» из «поколения Z” будет с большей вероятность слушать какой-нибудь рэп, чем владельцы тех же самых марок машин, но из поколения 50-летних.

Людмила Фукова совершенно согласна с таким выводом. По ее словам, социологи «Ромира» обязательно принимают во внимание демографические факторы.

«Наша целевая аудитория опросов репрезентативна данным Росстата о демографическом составе населения России — по полу, возрасту, месту жительства и т. д. Мы в нашей выборке эти квоты масштабируем по умолчанию. То есть в нашей выборке число 50-летних и 20-летних владельцев «Майбахов» или «Лад» соответствует соотношению этих возрастных групп в населении в целом, а не только среди автовладельцев», объясняет она.

Ее слова косвенно подтверждаются тем, что, к примеру, водители бюджетных авто в самом деле не все подряд слушают исключительно радио «Шансон» или «Дачу». Автора этой статьи не раз подвозили люди, на экспертном уровне говорившие про высокие технологии или какие-то еще узкоспециальные области знания. Очевидно, извоз для них является только подработкой на время, свободное от основной работы в каких-то НИИ.