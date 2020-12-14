США ввели санкции против Турции из-за С-400

США ввели санкции в отношении Турции из-за покупки российских систем С-400, сообщает «Российская газета». В частности, ограничительные меры введены против Управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также еще трех высокопоставленных чиновников. Они предусматривают заморозку любых активов, которые те могут иметь в юрисдикции США, а также запрещают им въезд в Соединенные Штаты, а Управление оборонной промышленности Турции лишается возможности брать кредиты и ссуды в США и приобретать лицензии.

«Соединенные Штаты неоднократно давали Турции понять, что покупка системы С-400 поставит под угрозу безопасность военной техники и персонала США и предоставит значительные средства оборонному сектору России, а также доступ России к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности. Мы стремимся продолжить нашу многолетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, как можно скорее устранив препятствие, связанное с владением Турцией С-400», - заявил госсекретарь США Майк Помпео.