Трамп не планирует прививаться от COVID в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент не планирует прививаться от коронавирусной инфекции нового типа, хотя готов сделать это в соответствующее время. Напомним, Трамп ранее переболел COVID-19.

«Люди, работающие в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы по вакцинации населения США, если в этом нет особой необходимости», - сообщил президент США на своей странице в Twitter. Он подчеркнул, что уже попросил внести соответствующую поправку в программу.

«Я не планирую принимать вакцину, но надеюсь сделать это в соответствующее время», - добавил Трамп.

Ранее в американских СМИ сообщалось о приоритете для сотрудников трех ветвей власти США в вакцинировании от коронавируса. Остальной персонал Белого дома и некоторые чиновники получат прививку в течение десяти дней. О готовности публично вакцинироваться от COVID уже заявили экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон. По их мнению это должно повысить доверие американцев к вакцине.

Вакцина производства компаний Pfizer и BioNTech была одобрена в США к применению. Поставки первых доз в медицинские центры всех штатов будут завершены к 16 декабря. В США за все время эпидемии скончались от вируса 299 тыс. человек, всего заразились более 16 млн человкек.