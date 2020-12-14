Трамп объявил о начале вакцинации от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил о начале массовой вакцинации населения Соединенных Штатов.

«Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляем мир!», – написал Трамп в твиттере.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 14 декабря, первая партия в количестве 2,9 миллионов доз вакцин Pfizer и BioNTech поступит в 145 американских распределительных центров. Оттуда вакцина будет распределена по 636 прививочным центрам.

Руководитель правительственного проекта по обеспечению жителей США вакциной от коронавируса «Сверхзвуковая скорость», Густав Перна заявил, что первым получат вакцину медицинские работники и жители домов престарелых.