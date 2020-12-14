ЦБ назвал пять признаков телефонных мошенников

В ЦБ РФ напомнили главные признаки телефонного мошенничества.

По словам заместителя председателя главы российского регулятора Дмитрия Скобелкина, в предновогоднее время оно учащается, пишет газета «Коммерсант».

Одним из признаков мошенничества может быть неожиданный звонок от человека, который представляется сотрудником банка, полиции или магазина. Это также может быть СМС.

Наверняка вам позвонил мошенник, если он сразу же заводит разговор о переводе денег. При этом злоумышленник может сказать о необходимости заплатить штраф, налог, оплатить какую-то бронь или услугу.

Следующий признак, что вас пытаются «развести», когда собеседник делает очень выгодное предложение. Например, говорит об уникальных условиях по кредитам и депозитам, инвестициям. Либо пугает потерей денег.

Если собеседник пытается узнать данные вашей карты: номер и трехзначный код на обороте (CVV/CVC-код) – это 100% мошенник. Пятый признак – моральное давление. Другими словами, собеседник уговаривает сделать что-то как можно быстрее.

«Вам позвонили из банка с тревожными новостями? Положите трубку и наберите номер горячей линии банка сами, чтобы прояснить реальное положение дел. Прислали странное уведомление от имени налоговой службы? Заведите личный кабинет на сайте ФНС – там можно проверить суммы налогов и сразу же оплатить их», — советуют в регуляторе.