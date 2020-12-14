Цены на газ в Европе выросли до максимума с марта 2019 года

Спотовая цена газа на голландском хабе TTF по контракту «на сутки вперед» с поставкой 14 декабря поднялась в цене до $199,7 за тысячу кубометров по сравнению с предыдущим локальным максимумом в $194,9 на торгах с поставкой в пятницу, 11 декабря, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что значение стало максимальным, начиная с 8 марта 2019 года. Достигнутые ценовые показатели значительно повышают конкурентоспособность российского газа на рынке, поскольку превышают цены на контракты «Газпрома».

Аналитики уверены, что скачок вызван активным использованием Европой газа подземных хранилищ в декабре 2020 года. Динамика отбора за первые 12 дней декабря показывает, что к концу декабря Европа может использовать до 20 млрд куб. м газа. Это станет вторым результатом за историю после январского рекорда 2017 года, когда было отобрано 24 млрд куб. м.

В период закачки в текущем году газа в ПХГ Европы средняя цена на топливо складывалась на уровне $82 за тысячу кубометров. На данный момент заполненность европейских ПХГ оценивается в 81,16%, что несколько превосходит средний показатель за предыдущие пять лет (78,14%).