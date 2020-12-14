В Кабмине подтвердили намерение ввести квоту и пошлины на экспорт зерна

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания российского правительства, посвященному мерам по сдерживанию цен на продукты питания, подтвердил, что Кабмин планирует ввести с 15 февраля по 30 июня 2021 году квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн.

Кроме того, внесён проект о введении таможенной пошлины на экспорт в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро сверх квоты. При этом чиновник пояснил, что пошлины будут действовать в тот же срок, что и квоты на экспорт, пишет газета «Ведомости».

В последний раз пошлину на экспорт пшеницы вводили в нашей стране в 2015–2016 гг. Это было сделано в качестве ответной меры на усиление экспорта из-за девальвации рубля во втором полугодии 2014 года.

Напомним, 9 декабря глава государства провёл в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. В своём выступлении он решил «поговорить о, безусловно, о крайне важных вопросах для любой российской семьи – а это занятость, доходы, цены на товары, прежде всего базовые товары».

В этом контексте Владимир Путин обратил внимание Кабмина на проблему роста цен на продукты питания. Глава государства признал, что доходы россиян снизились, рынок труда испытывает нагрузку, выросла безработица. Но, по его словам, важнее другая проблема: что делать с другими показателями, в частности с ростом цен, прежде всего на базовые продукты питания?

Подробно об этом читайте в нашем материале «Путин взъелся на цены».