В Кремле оценили вероятность введения жёсткого карантина на новогодние праздники

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге для журналистов оценил вероятность введения жёсткого карантина в России на новогодние праздники.

По словам представителя Кремля, власти страны не рассматривают дополнительные ограничительные меры в дополнение к уже введённым, передаёт РИА Новости.

«Нет, жёсткий карантин централизованно мы вводить не будем. Власти на местах сами будут регулировать это, основываясь на эпидемиологической ситуации в своих регионах», – сказал Песков, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, не планируют ли в Кремле введение жесткого карантина на предстоящие праздники по западному сценарию.

Ранее сообщалось, что доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу COVID-19.

При этом он подчеркнул, что полностью распространение инфекции остановится лишь тогда, как антитела будут у 70% населения.

«Но надо понимать, что выход на плато – это не самоцель. Точнее, это цель системы здравоохранения, для того, чтобы соотнести оптимально количество людей, которым требуется лечение в условиях стационара, с ресурсами этой самой системы», – пояснил специалист.

Кроме того, иммунолог отметил, что для более объективной оценки ситуации необходимо обязательно учитывать количество свободных коек, проведённых тестов на коронавирус и число скончавшихся.

Напомним, по данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлено 27 328 новых заболевших коронавирусом. В общей сложности в стране зарегистрировано 2 681 256 случаев COVID-19.

За сутки скончались от вируса 450 пациентов. В общей сложности число безвозвратных потерь достигло 47 391 человек. Выписаны за последние 24 часа 18 562 человек, за всё время справились с заболеванием 2 124 797 пациентов. Лечение продолжают 509 068 человек.

Наибольший прирост отмечен в Москве – 5 874 случаев коронавируса, 75 человек скончались, 4 932 были выписаны по выздоровлению. На втором месте среди регионов с наибольшей заболеваемостью коронавирусной инфекции нового типа продолжает оставаться Санкт-Петербург (+3 771). На третьем месте находится Московская область (+1 484). В пятерке также Нижегородская область (+493) и Архангельская область (+403).