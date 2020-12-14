В правительстве Германии заявили, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля

Федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Питер Альтмайер в ходе заседания немецкого правительства заявил, что, ситуация с коронавирусом в Германии вышла из-под контроля.

По словам чиновника, умеренно-жёсткие меры оказались недостаточными, чтобы избежать жёсткой изоляции на Рождество. В этой связи, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель Германии приняли решение прекратить по всей стране работу магазинов розничной торговли (кроме продовольственных). Запрет на их работу вступает в силу с 16 декабря и будет действовать до 10 января. С этого же дня закрываются все школы и детские сады, передаёт «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ.

Альтмайер обратился к жителям страны с убедительной просьбой не штурмовать магазины в последние перед локдауном дни, отказавшись от массовых закупок перед Рождеством. По его словам, это приведёт к ненужному ажиотажу и большому скоплению людей в замкнутых пространствах, что в период пандемии коронавируса крайне нежелательно.

В новогоднюю ночь также вводится запрет на массовые мероприятия и народные гуляния. При этом гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков. В период жёсткого локдауна жителем Германии рекомендовано не совершать поездки в другие регионы страны или за границу. Исключение составят лишь экстренные случаи, когда от поездок по уважительным причинам отказаться невозможно.

Предусмотрены и другие небольшие послабления. В частности, на рождественские праздники (24-26 декабря) не возбраняются встречи в узком семейном кругу. Однако максимальное число участников таких встреч должно составлять не более девяти взрослых. Более точное количество участников семейных вечеринок будут определять власти федеральных земель в зависимости от ситуации в регионах Германии с COVID-19.

Помимо продовольственных магазинов, в период с 16 декабря по 10 января продолжат работать в обычном режиме банки, автозаправочные станции, галантереи, аптеки, почта.

Разрешается посещение богослужений в храмах, но при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции. При этом песнопение в храмах запрещены, а на крупные богослужения можно будет попасть только по предварительной записи.

Предприятия, которые из-за локдауна прекращают работу, получат расширенную помощь от государства. Её максимальная сумма увеличивается с 200 тыс. евро до 500 тысяч евро. Правда, речь здесь идёт о тех компаний, которые напрямую или косвенно окажутся под угрозой банкротства. Также предусмотрена компенсация из-за потери товаров в цене. При этом Питер Альтмайер подчеркнул, что надеется на то, что Германии удастся избежать рецессии.

Напомним, согласно данным Института Роберта Коха (RKI), за последние сутки в ФРГ число новых заболевших коронавирусом составило 16 362, что меньше, чем накануне, но значительно больше чем ровно неделю назад. При этом за последние 24 часа количество смертей в Германии увеличилось на 188. Кроме того, сейчас в отделениях интенсивной терапии проходят лечение 4 554 пациентов, у которых диагностирован COVID-19.