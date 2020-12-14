В рамках ИННОПРОМ Онлайн пройдет дискуссия по развитию отрасли ВИЭ в регионах России

Приглашенные эксперты спрогнозируют развитие возобновляемой энергетики в России в течение ближайших десяти лет, обсудят, как возобновляемая энергетика представлена в отдельных регионах России, оценят перспективы индустриального кластера ВИЭ в регионах, изменения инвестиционного климата и состав участников сектора до 2035 года.

Кроме того, Ассоциация развития возобновляемой энергетики представит детали формирования нового рейтинга развития ВИЭ в регионах. Зрители ИННОПРОМ Онлайн узнают о значимости нового рейтинга АРВЭ и о сроках публикации.

Сессия начнется в 12:00 по московскому времени, просмотр доступен для всех желающих по ссылке: https://innoprom.com/innoprom-online/

Спикеры сессии:

Селезнев Валерий Сергеевич, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике;

Жихарев Алексей Борисович, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, партнер Vygon Consulting;

Юсупов Кимал Наилевич, генеральный директор ООО «Вестас Рус»;

Боровиков Дмитрий Павлович, вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО «Фортум»;

Молчанов Михаил Сергеевич, генеральный директор ООО «Солар Системс»;

Представители Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минпромторга России;

Представители Правительств Ульяновской, Астраханской и Ростовской областей.

«Сегодня возобновляемая энергетика — не просто модное направление, а динамично развивающийся сектор, привлекающий масштабные инвестиции для развития промышленности в регионах России. На фоне глобального сокращения объемов строительства традиционной генерации, которое за последние 10 лет составило более 30%, сегмент зеленой энергетики вырос почти вдвое. В 2020 году отрасль ВИЭ России поставила, сразу несколько рекордов. Несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры, в России в текущем году уже введено более 1 ГВт мощностей ВИЭ, это на 70% больше, чем в предыдущем.

«В эфире ИННОПРОМ Онлайн 15 декабря, вместе с приглашенными экспертами, поговорим о том, как зеленая энергетика развивается в регионах России», – отметил Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики.