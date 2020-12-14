В России планируют заморозить цены на сахар и подсолнечное масло

С 1 января 2021 года в России планируется заморозить розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло, сообщают «Известия», ссылаясь на два источника на рынке, которые участвуют в совещаниях ряда ведомств по вопросу стабилизации цен в стране.

Издание сообщает, что на литр подсолнечного масла планируется зафиксировать закупочную цену не более 95 рублей, в рознице - 110 рублей. На сахар будут установлены цены 36 и 45 рублей за килограмм соответственно.

Договоренность о «заморозке» цен будет закреплена в форме соглашения между компаниями, сообщает издание. Сегодня пройдет еще одна серия совещаний для составления предложения, которое направят на оценку в правительство.

Ранее президент РФ потребовал остановить подорожание сахара, макарон, муки и подсолнечного масла. Путин заявил, что рост цен в России на продукты вызван стремлением подогнать их под мировой уровень.