В России вводятся новые правила оформления больничного листа

С 14 декабря в России вступают в силу новые правила по оформлению больничного листа, говорится в приказе Минздрава, зарегистрированного 14 сентября 2020 года. С понедельника листок нетрудоспособности можно оформить в электронном виде или дистанционно, больничный по уходу за ребенком теперь не ограничивается по срокам.

«Утвердить порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа, согласно приложению», - говорится в документе.

Сохраняется вариант и больничного на бумажном носителе, который медучреждение сможет оформить по паспорту, а для электронного потребуется еще и СНИЛС.

Хотя больничный по уходу за ребенком не ограничивается по срокам, оплачиваемый период составляет не более 15 дней. Одного больничного, оформленного в электронном виде, будет достаточно при болезни трех детей. При оформлении бумажного варианта необходимо получить два листа нетрудоспособности: на двух детей оформят один, а на третьего ребенка - второй.

При эпидемиях оформлять больничный можно будет дистанционно, с помощью консультаций по телемедицине.