В США назвали многоцелевые корветы будущим ВМФ России

Многоцелевые корветы проекта 20380 с управляемым ракетным вооружением - будущее Военно-морского флота России, пишет The NationalInterest. Автор материала напоминает, что корабои этого типа используются для патрулирования прибрежных вод, уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника. Также корверы способны обеспечивать артиллерийскую поддержку при десантных операциях, добавляет СМИ.

Сегодня ВМФ России располагает шестью многоцелевыми ракетными корветами проекта 20380, еще два боевых корабля этого класса находятся в производственных цехах. В общей сложности запланировано передать российскому флоту 24 корвета. Издание также напоминает об успешных учениях в Северной Атлантике группы боевых кораблей Балтийского флота, в состав которой входили корветы «Бойкий» и «Стерегущий».

В ходе учений экипажи боевых машин провели учения по воздушной, противокорабельной и противолодочной обороне, преодолев почти 9,5 тысячи морских миль. Помимо этого были нанесены учебные ракетные удары из противокорабельных комплексов «Уран» по моделируемым военно-морским группировкам противника с помощью электронных пусков ракет. Главным итогом эстала демонстрация возможностей российских военных кораблей работать на таких расстояниях вдали от прибрежных вод России, резюмирует NI.