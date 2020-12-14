В Турции на Новый год вводится круглосуточный комендантский час

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что с 21:00 31 декабря по 5:00 4 января вводится круглосуточный комендантский час, сообщает «РИА Новости». Это решение было принято по итогам заседания правительства.

За минувшие сутки выявили 29 617 случаев инфицирования коронавирусом, а умерло 229 человек, что стало самый высокий показателем с начала пандемии.

Ранее в Турции был введен ночной комендантский час: в будни с 21:00 до 5:00, а также круглосуточный с вечера пятницы до утра понедельника. Кроме того, запрещена работы

саун, бассейнов, спортзалов, торговые центры пускают определенное число покупателей и только по цифровому коду, а рестораны и кафе работают только на вынос.