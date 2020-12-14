В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса

Власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Guardian.

«Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение вируса на юго-востоке Англии... Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью, главным образом на юге Англии» – заявил главу Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Кроме того, он сообщил, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом 1 849 403 человек, а 64 170 пациентов умерли.