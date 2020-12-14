Вирус подкосил российский рынок коммерческих автомобилей

Экономический спад и неопределенность, вызванные пандемией, давят на развитие российского рынка коммерческих автомобилей. К финишной линии текущего года он подъезжает с заметным минусом: по итогам десяти месяцев продажи в сегменте грузовиков упали на 7,4%, показатели реализации легких коммерческих машин (LCV) съехали вниз на 7,9%. Продажи коммерческих автомобилей падают второй год подряд: по данным аналитического агентства «Автостат», в 2019 году продажи новых грузовиков в РФ составили 80,7 тыс. единиц, на 2% меньше, чем в 2018 году; российский рынок LCV в 2019-м стагнировал на уровне 112,1 тыс. единиц, повторив результат позапрошлого года.

В отличие от рынка легковых автомобилей, где иностранные марки уже давно занимают львиную долю продаж, в сегменте коммерческих автомобилей российские производители продолжают уверенно держать оборону. В нише грузовых машин лидирующие позиции занимают российские КамАЗ и ГАЗ, они вместе с российским «Уралом» в совокупности сегодня обеспечивают половину всех продаж: по итогам десяти месяцев текущего года из 63,1 тыс. реализованных в России грузовиков на их долю пришлось 31,3 тыс. машин, или почти 50% всего рынка.

В более долгосрочной перспективе участники рынка с надеждой смотрят на программы новых инфраструктурных проектов в России, которые могут дать импульс продажам коммерческих машин.

Однако не все государственные инициативы участники рынка коммерческих ТС оценивают положительно. Например, идею ограничить и даже запретить коммерческие автомобили, которые не отвечают современным экологическим требованиям.

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