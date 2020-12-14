В России за сутки выявлено 27328 новых случаев COVID

В России за сутки выявлено 27 328 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране зарегистрировано 2 млн 681 тыс. 256 случаев коронавирусной инфекции. За сутки скончались от вируса 450 пациентов. В общей сложности число безвозвратных потерь достигло 47 391 человек. Выписаны за последние 24 часа 18 562 человек, за все время справились с заболеванием 2 млн 124 тыс. 797 пациентов. Лечение продолжают 509 068 человек.

Наибольший прирост отмечен в Москве - 5 874 случаев коронавируса, 75 человек скончались, 4 932 были выписаны по выздоровлению.

На втором месте среди регионов с наибольшей заболеваемостью коронавирусной инфекции нового типа продолжает оставаться Санкт-Петербург, где выявлен еще 3 771 новый случай COVID. На третьем месте находится Московская область (+1 484). В пятерке – Нижегородская область (+493) и Архангельская область (+403). В десятку входят по последним данным Свердловская область (+397), Ростовская область (+384), Воронежская область (+381), Карелия (+369) и Крым (+349).