Женщин допустили к плитоломным работам

Миграция женщин на стройку

С 1 января 2021 года вступает в силу постановление Министерства труда и социальной защиты РФ, согласно которому россиянкам станут доступны более 30 новых профессий. Таким образом, подсчитали в агентстве «РИА Недвижимость», перечень запрещенных для женщин специальностей сокращается в четыре раза. В действующий пока перечень включен ряд ремонтно-строительных работ.

Как пояснил агентству партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский, из нового перечня исключены, в частности, следующие работы: «крепление конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета, плитоломные работы, разборка зданий и сооружений, ряд арматурных работ». Но сохраняется норма предельно допустимых физических нагрузок во время подъема и перемещения тяжестей вручную. Максимальный уровень таких нагрузок для женщин не должен превышать 10 кг.

В комментариях к изменениям звучит мысль о том, что на стройке традиционно высоко количество мигрантов из стран СНГ, преимущественно из Узбекистана, Молдавии, Киргизии. Теперь же, в связи с принятием постановления Минтруда участники рынка заговорили о том, что россиянки частично могут заменить мигрантов на этих позициях.

Расширение числа профессий для женщин – это тренд последнего времени, признает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Ведь многие ограничения по трудоустройству для женщин были связаны именно с тем, что определенные профессии требуют физической подготовки, работы проводятся в опасных условиях (на высоте, в любую погоду и т.д.).

Но сейчас, в эпоху цифровизации и новых технологий, многое меняется, считает он. Есть и строительные специальности, где могут работать как женщины, так и мужчины — инженеры, сметчики, отделочники и т. п. Поэтому снятие ограничений по гендерному признаку даст возможность многим женщинам трудоустроиться.

Насколько же женщины смогут и будут замещать мигрантов на рабочих местах в строительной отрасли, пока сложно прогнозировать, говорит эксперт. Дело в том, что кадровый голод в строительном секторе начался не сейчас, не во время пандемии. Эта проблема последних десятков лет, так как в принципе в стране не хватает рабочих рук строительных специальностей, а вузы и училища выпускают недостаточное количество подходящих специалистов. При этом темпы строительства растут ежегодно. Кроме того, среди кандидатов работа на стройке считается менее престижной, чем, например, вакансия менеджера или бухгалтера.

Особый дефицит строительная отрасль испытывает в кадрах по таким специальностям, как фасадник, монолитчик, каменщик, указывает Павел Сигал. Но по этим направлениям женщины все же вряд ли будут работать – это сложные профессии, связанные с тяжелым физическим трудом в любых погодных условиях. А вот где женщины реально могут заменить мигрантов, так это по вакансиям, где количество резюме обычно меньше единицы на одно рабочее место (по данным ресурсов по поиску персонала). Это крановщики, проектировщики, кровельщики, маляры и штукатуры.

Число феминитивов вырастет на несколько сотен

Уменьшение перечня запрещённых для женщин видов работ связано и с общим техническим развитием, и с изменением гендерных ролей на рынке труда, соглашается главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Изначально это никак не связано было с пандемией, поясняет он. Упрощенный перечень Минтруд утвердил еще летом 2019 года. В нем количество запрещённых профессий было уменьшено с 456 до 100, и не только в строительстве. Например, дамам разрешается теперь быть дальнобойщиком, машинистом

электропоезда, трактористом, автослесарем и пр. Видимо, названия этих профессий со временем станут называться и в женском роде…

В строительстве запрет снимается на монтаж с применением строительно-монтажного пистолета, разборку, слом и демонтаж конструкций, арматурные работы и пр. Данные виды деятельности запрещались раньше, поскольку признавались тяжелыми и опасными для женщин. Теперь они во многом перестали быть таковыми из-за применения новых технологий, оборудования, инструментов, систем защиты, считает эксперт. И дело сейчас не в том, что слабый пол становится сильнее, и не в острой необходимости в помощи женщин на стройке даже в ущерб их здоровью и безопасности. Законодательство просто догоняет жизнь и способствует гендерному равенству в трудовых отношениях.

Данное постановление Минтруда при его принятии в 2019 года имело срок вступления в силу – 1 января 2021 года. И так совпало, что его действие начинается в период, когда из-за пандемии на строительных объектах, да и в целом в хозяйстве ощущается нехватка работников на традиционно «мигрантских» позициях, отмечает он.

Это удивительный, казалось бы, парадокс, говорит Марк Гойхман. Безработица в России повышается. В ноябре 2020 года она составила 6,3%, увеличившись за год с 4,6%, по данным Росстата. Безработными являются 4,8 млн граждан. И в то же время обостряется проблема дефицита рабочих рук во многих сферах.

Это происходит из-за закрытия границ вследствие пандемии. Сейчас на территории страны, по данным МВД, находится меньше иностранных рабочих — в среднем на 15% , или на 1 млн человек, по сравнению с «обычными» временами. Спрос на заполнение вакансий, которые они преимущественно занимали, в октябре-ноябре значительно вырос. И особенно он увеличился на дорожных рабочих, грузчиков, упаковщиков — в 2-3 раза, строителей и водителей — в 1,5 раза. В строительстве, например, мигранты составляют до 40-50% кадров.

Но указанный парадокс объясняется традиционной разницей в оплате труда, считает Марк Гойхман. У мигрантов она, как правило, до 50% ниже, чем у россиян. И работодатели в основном не готовы ее повышать для заполнения вакансий, особенно в условиях падения объемов и рентабельности производства. А россияне не спешат занимать такие вакансии. Поэтому изменение перечня разрешенных профессий для женщин поможет мало, заключает аналитик. Ситуация может измениться после того, как будут сняты «пандемические» ограничения и в Россию вновь приедут больше гастарбайтеров.