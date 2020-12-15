«Аэрофлот» выделил специальные места для COVID-диссидентов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» выделила спецместа для пассажиров, которые отказываются одевать в маске во время полёта.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. По её словам, «Аэрофлот» заявил об усилении контроля соблюдения масочного режима.

При этом компания вводит дополнительное информирование о невозможности совершения полёта для пассажиров, которые по любым причинам не готовым выполнять требования Роспотребнадзора, передаёт агентство «Прайм».

«Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех наших пассажиров. Поэтому, для тех, кто откажется использовать маски уже после закрытия дверей, предусмотрены специально выделенные места», – пояснила Спивакова.

Как подчеркнула пресс-секретарь «Аэрофлота», это общемировая практика.

«И, конечно же, это вынужденная мера. Её применение вовсе не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту рейсов нашей авиакомпании», – резюмировала она.

Напомним, ранее в «Аэрофлоте» заявили, что на фоне сложной ситуации с коронавирусом авиакомпания усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту. В частности, пассажиры без масок на борт самолётов допускаться не будут.