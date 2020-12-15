Акции дня: рекордные дивиденды подстегивают скупку бумаг «Фосагро»

Бумаги «Фосагро» пользовались повышенным спросом у трейдеров на фоне новостей о рекордных дивидендах по итогам третьего квартала 2020 года. За дневную сессию на Мосбирже котировки выросли на +2,29% до 803 рублей.

Акционеры «ФосАгро» одобрили выплату дивидендов в размере 123 рубля на акцию (41 рубль на GDR) из нераспределенной чистой прибыли. Таким образом на «дивы» по итогам третьего квартала направят более 15,9 млрд рублей – или свыше 80% свободного денежного потока за этот период. Это в 3,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,31% до 3244,87 пункта, индекс РТС опустился на -0,68% до 1388,58 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:51 мск составила 50,79 долларов за баррель (+0,99%). Российская валюта укреплялась– 73,59 рублей за доллар.