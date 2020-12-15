Белоруссия приостановила транзит нефтепродуктов через Литву

BNK (UK) Limited, британская «дочка» «Белорусской нефтяной компании», приостановила перевалку нефтепродуктов через Клайпедский государственный порт Литвы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на литовское госпредприятие Klaipedos nafta (KN).

В литовской компании заявили, что действующие контракты сторон остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостановлено на неопределенный срок.

«Мы понимаем, что решения клиента (BNK (UK) Limited, принадлежит «Белорусской нефтяной компании»), скорее всего, основано не на экономических соображениях, а политических», — заявил коммерческий директор Klaipedos nafta Миндаугас Навикас.

Ранее Латвия отказалась признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявляя о фальсификациях на белорусских президентских выборах, которые прошли 9 августа 2020 года. Кроме того, Литва ввела санкции против Лукашенко и его окружения.