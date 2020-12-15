Экономика Москвы справляется с последствиями коронавируса лучше, чем прогнозировалось - заммэра Ефимов

Главными задачами для столичного бизнеса должны стать переформатирование и системные перемены, поскольку для многих отраслей прежние форматы ведения деятельности уже невозможны, считает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экономика чувствует себя лучше, чем мы прогнозировали. Предприниматели меняют форматы работы, взаимодействия с потребителем, мы видим существенный рост онлайн торговли. Принятые в пандемию антикризисные меры позволили предприятиям в короткий срок преодолеть последствия ограничений и быстро восстановить обороты до докризисного уровня. К сожалению, не все отрасли пока смогли восстановиться. Мы думаем, какую форму поддержки для них предусмотреть, но, с другой стороны, понимаем, что при снижении потребительского спроса необходимо искать пути выхода из кризиса и новые форматы, которые бы позволили в новых реалиях работать», - сказал вице-мэр во время второго заседания Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.

В целом городская экономика и социальная сфера показали устойчивость к кризису. Большинство отраслей демонстрируют восстановительный рост. Так, оборот предприятий торговли и услуг рос шесть месяцев подряд - с мая по октябрь 2020 года. Даже несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, в ноябре оборот на 2,6% превысил уровень ноября 2019 года и составил 951 млрд рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Наибольший спад демонстрируют гостиничный бизнес, туристическая отрасль, кафе и рестораны, то есть, отрасли, деятельность которых во многом зависит от турпотока. До прошлогодних значений пока не восстановился также оборот предприятий малого и среднего бизнеса.

Пандемия изменила потребительское поведение москвичей, сформировав привычку совершать покупки в интернете. Посещаемость торговых центров снизилась. При этом московские компании смогли расширить долю онлайн-продаж, а также наладить систему доставки.

Бизнес просит продлить на 2021 год субсидирование кредитных ставок, рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. Кроме того, московские предприниматели просят продлить освобождение от уплаты аренды за городское имущество. В свою очередь в общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» предложили отложить повышение налога на имущество организаций в следующем году, не снижать объем госзакупок, а также составить карту онлайн-миссий.