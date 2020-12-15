Евросоюз подготовил новые строгие правила для Google, Amazon и Facebook

Еврокомиссия 15 декабря представит знаковое регулирование, чтобы на своём рынке ограничить возможности таких технологических гигантов, как Google, Amazon и Facebook и не которых других.

Как пишет Deutsche Welle, в ЕС планируют установить строгие правила для технологических гигантов, а за их нарушение ввести огромные штрафные санкции. Соответствующие правила, направленные на ограничение влияния глобальных интернет-компаний на рынок Еропейского Союза, изложены в проектах «Акт о цифровых услугах» и «Акт о цифровых рынках».

В свою очередь агентства Reuters и AFP со ссылкой на свои источники утверждают, что в предложенном регулировании есть список того, что можно, а что нельзя делать интернет-гигантам, а также прописаны наказания для них.

Например, за нарушение правил конкуренции на компании могут наложить штрафное взыскание до 10% их годового оборота. Кроме того, технологическим гигантам вообще могут закрыть доступ на рынок ЕС за «серьёзные или повторные нарушения закона».

Интернет-компании должны будут информировать Евросоюз о любых возможных слияниях или поглощениях. При этом некоторые виды данных компании обязаны будут передавать регулирующим органам и конкурентам.

Между тем, Financial Times в своей сегодняшней статье сообщает, что крупнейшие технологические компании, включая Facebook, YouTube и Twitter, также будут штрафоваться и в Великобритании, которая фактически уже не является членом ЕС.

Согласно правительственному законопроекту о безопасности в Сети Интернет технологические гиганты, подавляющая часть которых сосредоточена в США, должны оперативно «удалять и ограничивать распространение незаконного контента». Речь, прежде всего, идёт, о демонстрации сцен насилия над детьми и террористических материалов. За невыполнение этих и других требований им грозят многомиллиардные штрафы.

В то же время британский Кабмин не будет требовать от таких сервисов, как WhatsApp и iMessage, взламывать свое шифрование, чтобы раскрыть содержимое сообщений.

Напомним, в последнее время европейские и американские регулирующие органы всё больше обеспокоены практикой ведения бизнеса технологических гигантов и использованием ими данных пользователей. В основном это касается фирм, которые покупают другие компании, чтобы устранить потенциальных конкурентов.

Реагируя на это, Facebook и другие компании уже предупредили, что усиление регулирования может побудить их заблокировать доступ для пользователей из ЕС или просто уйти с территории Евросоюза и Великобритании, что приведёт к резкому сокращению рабочих мест.