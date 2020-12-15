Госдума вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан

Госдума 15 декабря приняла во втором чтении законопроект о введении административных штрафов до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан, передает ТАСС. Штрафовать будут также за оскорбления в интернете, которые приравниваются к публичным.

Законопроект по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях внесли на рассмотрение в Госдуму в начале мая текущего года глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Согласно документу, чиновник, оскорбивший кого-либо из граждан, должен будет выплатить административный штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, либо госслужащий будет дисквалифицирован на срок до одного года. За повторное нарушение данного закона устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей, либо дисквалификация на срок до двух лет.

Также повышаются административные штрафы за оскорбление для граждан с трех тыс. до пяти тыс. рублей, для должностных лиц — с 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. В поправках уточняется, что оскорблением считается унижение чести и достоинства, которое выражается не только в неприличной форме, но в «иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности».