Китаю предрекли феноменальный рост в 2021 году

Во вторник, 15 декабря Статистическое управление КНР представило очень хорошие данные экономического развития Поднебесной в условиях эпидемии коронавируса.

В частности, по итогам ноября 2020 года по сравнению с ноябрём-2019 общий объём промышленного производства в КНР вырос сразу на 7%. Объём производства в добывающей промышленности в Китае вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в обрабатывающей – на 7,7%.

Производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,4%. При этом ноябрьский рост промышленного производства в Китае стал самым существенным в 2020 году, передаёт агентство «Прайм».

В ноябре на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли продажи, что на 0,7 п.п. больше, чем в октябре. В мегаполисах розничные продажи выросли в прошлом месяце почти на 5%, а в сельской местности – более чем на 5,5%. Объём розничных онлайн-продаж за 11 месяцев взлетел сразу на 11,5%, достигнув 1,6 трлн долл.

Кроме того, объём переработки «чёрного золота» в стране в последнем месяце осени вырос на 3,2%, что стало новым историческим рекордом. Отмечается, что в ноябре в Китае было переработано 58,35 млн. тонн нефти, что эквивалентно 14,2 млн баррелей в день. Данный показатель превысил октябрьский исторический рекорд в 14,09 млн баррелей в сутки.

Ещё одним удивительным показателем в период пандемии стал коэффициент зарегистрированной безработицы, который в ноябре в городах КНР составил 5,2%, снизившись всего на 0,1 п.п. по сравнению с октябрём. При этом данный показатель снижается уже 4-й месяц подряд.

В период с января по ноябрь 2020 года в городской местности было создано почти 11 млн новых рабочих мест, что составляет 122,1% от цели, установленной на этот год. Уровень городской безработицы в Поднебесной в этом году составит 5,5%. При этом планируется создать более 9 млн рабочих мест.

Данные Статистического управления КНР произвели сильное впечатление на экономистов, которые предрекли феноменальный рост китайской экономике в 2021 году.

Так, глава отдела экономики Азии Oxford Economics в Гонконге Луис Куиджс заявил в комментарии для Bloomberg: «Мы ожидаем, что объём производства будет оставаться выше средних в ближайшие кварталы, даже несмотря на то, что попутный ветер от стимулов и экспорт начнет ослабевать».

В целом Oxford Economics в Гонконге повысил оценку роста Китая в 2021 году до 8,1% с 7,8% на основе данных вторника. В свою очередь, экономисты, опрошенные Bloomberg, предсказывают, что рост ускорится до 5,9% в текущем квартале и достигнет 2% в течение всего года.

