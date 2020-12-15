Курс доллара пошёл на резкий разворот

Первый день новой рабочей недели завершился для рубля очень неудачно. Начав торги с отметок 72,99 за доллар и 88,67 за евро, к вечеру наша валюта стремительно пошла вниз в обеих парах. Так, по данным на 20:30 мск курс доллара составлял 73,87 руб., что сразу на 89,75 коп. выше уровня закрытия торгов пятницы. Ещё сильнее прибавил в понедельник евро – единая валюта ЕС в это же время торговалась по 89,78 руб. (+1,37 руб.).

Таким образом, рубль посыпался в понедельник вечером, следуя за дешевеющей нефти, которая развернулась вниз, реагируя на публикацию отчёта за октябрь, в котором был снижен прогноз потребления «чёрного золота».

Гельды Союнов из УК «Промсвязь» напомнил, что утро понедельника рубль начал с укрепления и большую часть вчерашних торгов пара доллар-рубль находилась возле отметки 73,00 руб.

«Неприятности для российской валюты начались после заявления ОПЕК о снижении прогноза потребления сырья в 2021 году. Сначала на это отреагировали котировки на «чёрное золото», а следом за ними рухнул рубль. При этом эта тенденция может продолжиться сегодня. Кроме нефтяного фактора против нашей валюты будут играть ожидания ужесточения риторики ЦБ, заседание которого запланировано в эту пятницу, а также санкционные риски», – предположил Союнов.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» отметил, что неделя стартовала на глобальных рынках под знаком мощной коррекции индекса доллара, которая была спровоцирована существенным усилением интереса инвестор к рисковым активам.

«Аппетит глобальных игроков вырос на информации о начале вакцинации от коронавируса в США, а также на новостях и выделении нового пакета финансовой помощи в США. Поэтому к вечеру индекс доллар терял уже около 0,5%, обновив в ходе торгов очередной минимум с апреля 2018 года», – напомнил Кравченко.

При этом он подчеркнул, что большинство «коллег» рубля по сегменту ЕМ вчера активно росли, чего нельзя сказать о самом рубле.

«Наша валюта после утренних попыток отправить доллар к в 72,80, вскоре скорректировалась и растеряла свой рост, рухнув вечером почти к 74,00. Есть опасения, что сегодня коррекция вниз для рубля продолжится, причём в обеих парах», – сказал эксперт.

Дмитрий Баженов из «КИТ Финанс Брокер», напомнил, что на прошлой неделе пара доллар-рубль упала ниже 73,00 (-1,49%). Вчера утром нацвалюта продолжала двигаться в сторону укрепления благодаря снижению индекса «американца» и дорожающей нефти.

Вечером произошёл солидный отскок, но несмотря на это, эксперт уверен, что вскоре произойдёт очередной переворот, который отправит пару доллар-рубль близко к коридору 70,00-71,00 руб.

Однако в дальнейшем, по мнению Баженова, есть вероятность нового разворота этого тендема на фоне геополитических рисков.

«В частности, стало известно, что Вашингтон обвиняет Москву в том, что российские хакеры якобы взломали внутреннюю электронную переписку сотрудников Минторга и Минфина США. Не стоит забывать и том, что Белый дом продолжает вводить антироссийские санкции, под которые, в частности, попал глава Чечни Рамзан Кадырова и его окружения. Также США приняли проект военного бюджета с санкциями против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». А после того, как к власти официально придёт Джо Байден санкционное давление может ещё усилится. Всё это, что вполне естественно, может крайне негативно казаться на курсе рубля», – считает он.

Между тем в Райффайзенбанке заявили, что в 2021 году рубль в паре с долларом может не достичь справедливого курса 71,00 даже при высоких ценах на нефть. Как пояснил аналитик банка Денис Порывай, если допустить, что в следующем году средняя стоимость одного барреля «чёрного золота» сорта Brent сохранится в районе 49,00-50,00 долл. за бочку, то справедливый курс рубля должен составить 71,00.

Однако есть один важный момент, почему этого не произойдёт. Всё дело в дефиците валютной ликвидности в банковском секторе и большом вывозе капитала частным сектором, пояснил эксперт.

«При этом ожидания массовой вакцинации от COVID-19 могут формировать порядка 20% цены нефти. А как известно, нефтяной ралли транслировалось в укрепление рубля (на 5%, до 73,00 руб. за долл.). Для первого квартала сезонно характерен более крепкий рубль. И если «чёрное золото» будет таким же дорогим, как сейчас, основания для укрепления есть. Но мы пока не ждём дальнейшего сохранения этой корреляции нацвалюты с сырьём. Если же нефть будет падать в цене, то перспективы рубля и вовсе становятся крайне туманными», – резюмировал он.