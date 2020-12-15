Москва не планирует ужесточать карантин на Новый год

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что предпосылок для тотального локдауна в Москве нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Мы надеемся все-таки избежать локдауна. Многие страны на сегодняшний день уже пошли по этому пути ­– кто-то ввел комендантский час, кто-то уходит в тотальный локдаун фактически на месяц. В Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», - сказал Немерюк.

10 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что усиления карантинных ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса, в Новый год не будет, а городской транспорт будет работать всю новогоднюю ночь.