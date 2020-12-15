На киевском Майдане продолжается акция протеста

В украинской столицы на Майдане (площади) Независимости продолжается протест предпринимателей, протестующих изменений в системе налогообложения индивидуальных предпринимателей. Кроме того, индивидуальные предприниматели требуют права работать в период усиления карантина, которое планируется карантина с 8 по 24 января. Протестующие заявили, что на собираются покидать главную площадь Киева ночью и вновь установили палатки.

Власти, опасаясь увеличения количества протестующих, закрыли три станции метро в центре столицы.

Ранее полиция попыталась разогнать палаточный городок на Майдане Независимости и между протестующими и правоохранителями начались потасовки. МВД Украины заявило о 40 пострадавших полицейских.

«Группа нетрезвых мужчин набросилась на полицейских, из-за чего трое стражей порядка госпитализированы с разбитыми лицами и ушибами. Из-за этого открыли уголовное производство. Правонарушители пока неизвестны», – говорится в заявлении МВД Украины.

Ранее украинские власти планировали обязать индивидуальных предпринимателей использовать кассовые аппараты с 1 января 2021 года. Под давлением уличный протестов парламент принял закон о переносе требования об использования кассовых аппаратов на 1 января 2022 года.