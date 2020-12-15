Назван город, который готов принять туристов в Новый год вместо Петербурга

Столица Татарстана Казань может принять московских туристов, ранее планировавших встретить Новый год в Санкт-Петербурге и других городах России, которые на предстоящие праздники будут «закрыты» для массовых гуляний.

Уже известно, что в Казани в отличие от многих городов, где в новогоднюю ночь будут закрыты кафе и рестораны, все торжества пройдут почти в привычном объёме, передаёт РИА Новости.

В частности, согласно постановлению правительства Татарстана, работа всех заведений общественного питания в ночь с 31 декабря на 1 января будет разрешена до 03:00. Таким образом, гостям помимо ужина будет предложена полноценная праздничная программа.

При этом никаких суровых карантинных ограничений в Казани вводить не планируется. В обычном режиме работают отели, музеи, театры и кинотеатры, магазины и развлекательные центры, а рестораны и кафе открыты до полуночи.

Как рассказали в АТОР, загрузка отелей в Казани на новогодние каникулы ещё до введения ограничений в Санкт-Петербурге уже была на высоком уровне. Сейчас же местные власти уверены, что заполняемость составит 100%.