Названы наиболее угоняемые автомобили 2020 года

Аналитики компании «Альфастрахование» отмечают снижение частоты угона личных автомобилей в период пандемии на 20%, пишут «Известия». Специалисты уверены, что снижение показателей вызвано не только мерами по ограничению передвижения на автомобилях весной, но и ужесточением процедуры пересечения границ.

Из первой десятки самых популярных у угонщиков машин «почти вышли» Land Rover Freelander, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado. Лидируют по итогам 9 месяцев текущего года японские марки – чаще всего за компенсацией вреда обращались владельцы Toyota Camry и Lexus LX. На третьем месте расположился кроссовер Toyota RAV4 вслед за ним - Lexus RX. Далее в топе следуют Hyundai Tucson, Kia Sorento, ВАЗ 2121 Niva, Kia Rio. Замыкает десятку самых популярных у угонщиков машин по итогам 2020 года Mercedes-Benz S-Сlass.

Эксперты также напоминают, что профессиональным угонщикам под силу угнать за пять-десять минут хорошо защищенный современный автомобиль. Большинство угонов совершаются с применением специальных электронных и механических средств, таких как удлинение радиуса действия штатного ключа, взлом замка при помощи высокопрочных «свертов» или добавление в память штатного иммобилайзера дополнительного ключа. Лучшим способом защиты от угонов эксперты считают КАСКО, а также установку дополнительных противоугонных средств, таких как маячки.