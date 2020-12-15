Названы самые востребованные профессии 2020 года

Менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты, стали самыми востребованными профессиями 2020 года говорится в исследовании HeadHunter, которое есть в распоряжении агентства РИА «Новости». Для составления рейтинга были проанализированы вакансии, размещенные на платформе за текущий год. Уточняется, что были учтены синонимы в названии профессий.

Профессия врача оказалась на четвертой строчке рейтинга, позицию ниже заняли бухгалтеры, следом идут менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

В Москве на первом месте топа самых востребованных специальностей находится менеджер по продажам, на втором – инженер, тройку замыкает водитель, далее следует бухгалтер и менеджер по работе с клиентами. В десятку рейтинга по Москве вошли профессии, которые не попали в первую десятку общероссийского перечня, - юрист, повар, кладовщик и продавец-кассир.