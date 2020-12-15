Цены на нефть пошли вниз на новостях о росте новых случаев COVID

Мировые цены на нефть 15 декабря пошли вниз на новостях о продолжении роста числа заражений и новых экономических ограничений, вводимых в связи с данной ситуацией, свидетельствую данные торгов. Участники рынка продолжают отслеживать ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

Сообщается, что по данным на 8.16 по московскому времени фьючерсы на февраль на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряли в цене 0,7%, достигнув отметки $49,94 за баррель. Фьючерсы на сорт WTI с поставками в январе подешевели на 0,68%, до $46,67 за баррель.

Утром 15 декабря ВОЗ сообщила о росте числа инфицированных новым коронавирусом в мире до отметки 71 миллион человек. США и ряд стран Азии продолжают вводить новые ограничения из-за COVID. Великобритания объявила о переводе на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом с полуночи 16 декабря.

Накануне власти Нидерландов сообщили, что страна переходит на режим всеобщей изоляции до 19 января, будут закрыты все магазины, кроме продуктовых.