Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса не опаснее обычного

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в южных районах Англии, не представляет большей опасности для человека, хотя и может быть более заразной, сообщает «Российская Газета».

«Она [мутация] кажется более заразной, однако не представляется более опасной», – сказал Дэвид Набарро.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии.

«Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение вируса на юго-востоке Англии... Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью, главным образом на юге Англии» – заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.