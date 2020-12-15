Привет из 2000-го: почему биржевая эйфория так похожа на пузырь доткомов

Биржевое ралли, состоявшееся в конце года, вознесло фондовые индексы к новым максимумам, при этом настроения инвесторов все больше напоминают эйфорию.

Владельцы бизнеса, безусловно, не хотят упускать момент и готовы продать часть бизнеса по столь высоким ценам, тем более, что, судя по ажиотажу, проблем с поиском покупателей нет никаких.

Совокупность этих факторов и приводит к тому, что различные компании, некоторые из которых пока не могут похвастаться сильными финансовыми результатами, проводят публичные размещения, привлекая огромные деньги.

Стоит ли говорить, что три из десяти крупнейших IPO в технологическом секторе состоялись в 2020 году, причем два из них — на прошлой неделе. Речь идет о компании Airbnb, чье размещение, в силу ее международной известности, стало весьма заметным событием, а также о сервисе по доставке еды DoorDash, чья известность ограничивается американским рынком. При этом нельзя не отметить, что в первый день торгов их акции взлетели к цене IPO на 113% и 86% соответственно. Ранее, в сентябре, первичное размещение провела компания Snowflake, и оно стало самым крупным для софтверных компаний и пятым по величине в секторе технологий.

Каждая из них привлекла более 3 миллиардов долларов, а рыночная капитализация составляет от 55 до 100 миллиардов долларов, что выводит их в список 30 самых дорогих технологических компаний США.

На конвейер размещений в этом году еще могут успеть вскочить компании UiPath и Databricks.

Ажиотаж инвесторов действительно напоминает безумие 2000-х. К тому же в последние пару лет во всем мире наблюдался бурный рост частных инвесторов, которые далеко не всегда разбираются в том, что делают на рынке.

Наглядным примером служит история, как после IPO Airbnb началась активная скупка опционов колл на акции промышленной европейской компании с похожим тикером, но не имеющей никакого отношения к сервису аренды жилья.

По сути, это иллюстрация того, что инвесторами движет азарт и жажда участия в процессе, ну и желание получить быструю прибыль, конечно, при этом многие детали не учитываются.

Кстати, что-то похожее можно было наблюдать и в прошлом году, когда трейдеры бросились скупать акции Zoom Technologies, хотя размещение проводила другая компания — всем известный сервис Zoom Video Communications.

Но что еще больше напоминает времена доткомов, так это цены, по которым проводятся IPO.

Так, например, еще до размещения акций Airbnb профессор Нью-Йоркского университета и предприниматель в секторе технологий Скотт Гэллоуэй дал весьма оптимистичный прогноз, что к концу 2022 года капитализация компании может вырасти до 100 миллиардов долларов. Каково же было его удивление, когда эта оценка была превышена в первый же торговый день.

Но на этом сходства не заканчиваются. Своеобразным прорывом из прошлого можно назвать акции Tesla, которые всего за месяц взлетели на 50% — как раз с того момента, как было объявлено о включении их в индекс S&P 500. В 1999 году примерно такая же история случилась с доминирующим на тот момент интернет-поисковиком Yahoo. Перед добавлением его акций в индекс Nasdaq, за короткий срок они показали головокружительный рост на 64%. Стоит отметить, что это произошло всего за несколько месяцев до того момента, как индекс достиг своего максимума — после чего рухнул.

Часто среди финансистов можно услышать фразу “но сейчас же все по-другому”. Хотя чаще всего она звучит во многом с сарказмом, поскольку уже не раз произносилась незадолго до каких-то финансовых потрясений.

Но различия того времени и нынешнего действительно велики. На рубеже веков Интернет только начал становиться общедоступным, открывались колоссальные просторы для новых направлений бизнеса. Это была действительно очень привлекательная идея, в которой хотели участвовать буквально все.

Нынешний же бум носит несколько другой характер. Сейчас, например, центробанки бесконечно печатают деньги, и они идут на фондовый рынок, поскольку ставки равны нулю или вовсе отрицательны. Кроме того, сейчас технологические компании — это лидеры во всем мире, и именно они задают моду в мировой экономике. К тому же, в 2020 году на фоне локдаунов их продукция стала еще более востребованной.

Однако ажиотаж, который царит вокруг публичных размещений, и желание инвесторов стать акционерами этих компаний, а также оценки, которые дает рынок — все это очень сильно напоминает лихорадку, а на протяжении всей истории такие периоды чаще всего заканчивались, мягко говоря, не очень хорошо.

Стоит лишь добавить, что все это рыночное безумие происходит на фоне тяжелейшего для экономики года, который справедливо можно назвать катастрофой. Так как же инвестиционная эйфория согласуется с реальным положением дел?