Путин поздравил Байдена с избранием на пост президента США

Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену в связи с избранием его президентом США, сообщает 15 декабря пресс-служба Кремля.

В своем послании Путин пожелал Байдену успехов на посту президента США, а также сообщил, что готов к взаимодействию и контактам с ним.

Ранее победу Джозефа Байдена на прошедших 3 ноября выборах главы государства признал председатель Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США Рой Блант. В комитет входят представители обоих палат законодательного органа, отвечающие за планирование и проведение церемонии инаугурации в Капитолии.